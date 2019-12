Microsoft vervangt Edge op 15 januari door Chromium-versie via Windows Update

Microsoft heeft meer details gegeven over de release van zijn op Chromium gebaseerde Edge-browser op 15 januari. Gebruikers van Windows 10 April 2018 Update of latere versies krijgen deze automatisch via Windows Update.

De op Chromium gebaseerde Edge-browser vervangt dan de standaard aanwezig Edge-versie van Windows 10, schrijft Windows Latest. Enterprise-gebruikers die de nieuwe variant niet willen ontvangen, vanwege bijvoorbeeld compatibiliteitsproblemen, kunnen een Blocker Toolkit gebruiken om de automatische update te blokkeren. De toolkit voorkomt niet dat gebruikers handmatig de Chromium-versie van Edge kunnen installeren.

MIcrosoft bracht begin november de release candidate van Edge op Chromium uit en maakte toen al bekend dat de algemene beschikbaarheid op 15 januari 2020 zou volgen. Het bedrijf verhelpt nu de laatste bugs en roept ontwikkelaars op extensies voor de browser te maken, die beschikbaar komen via de Microsoft Edge Addons-winkel. Ontwikkelaars die extensies op basis van EdgeHTML voor de oude Edge hebben, kunnen deze automatisch laten migreren door Microsoft.