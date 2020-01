Microsoft verspreidt Chromium-versie Edge-browser nog niet via Windows Update

Microsoft verspreidt de komende weken en maanden de nieuwe versie van zijn browser Edge op basis van Chromium nog niet via Windows Update. Dat gebeurt vermoedelijk over een aantal maanden. De browser is wel handmatig te installeren.

In de komende weken vervangt Microsoft het huidige Edge alleen door het nieuwe bij een deel van de gebruikers van de Release Preview-ring in het Insiders-programma, zegt het bedrijf. Daarbij gaat het om Edge 79. Pas als de feedback goed is, gaat Microsoft Edge ook bij andere gebruikers vervangen, maar dat gebeurt gefaseerd. Dat proces gaat vermoedelijk maanden duren.

Microsoft is zo voorzichtig, omdat Edge behalve een andere engine ook een gewijzigde interface en gewijzigde functies heeft, waardoor veel gebruikers het vermoedelijk zien als andere browser. Het was al langer bekend dat Edge op basis van Chromium deze woensdag zou uitkomen. Onder meer lijstjes met favorieten gaan wel mee naar de nieuwe versie, die vanaf woensdag handmatig te installeren is vanaf de site van Edge.

Bedrijven kunnen kiezen om het nieuwe Edge voorlopig helemaal niet te installeren of beide versies naast elkaar te gebruiken. Bedrijven kunnen aanlopen tegen compatibiliteitsproblemen als bepaalde interne webapplicaties bijvoorbeeld specifiek geschreven zijn voor Edge.