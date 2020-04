Microsoft ondersteunt vernieuwde Edge-browser op Windows 7 tot juli 2021

Microsoft zal zijn vernieuwde Edge-browser voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2 tot 15 juli 2021 van beveiligingsupdates voorzien. Het is onduidelijk of gebruikers die betalen voor Extended Security Updates langer ondersteuning krijgen.

Microsoft stopte op 14 januari met het uitbrengen van beveiligingsupdates voor Windows 7. Nu blijkt dat het bedrijf zijn vernieuwde Edge-webbrowser wel blijft ondersteunen op het verouderde besturingssysteem, zo ontdekte techsite Ghacks. Het bedrijf zal dit doen tot 15 juli 2021. De webbrowser, die gebaseerd is op Chromium van Google, kwam een dag nadat Microsoft updates voor Windows 7 stopzette uit.

Microsoft roept gebruikers wel op om alsnog over te stappen op een nieuwer besturingssysteem: "hoewel Edge helpt u veilig te houden op het web, kan uw pc nog steeds vatbaar zijn voor beveiligingsrisico's." Uiteraard zullen meer recente besturingssystemen, waaronder Windows 8 en macOS Sierra 10.12 of hoger, dan ook langer beveiligingsupdates voor de Edge-browser krijgen.

Daarbij meldt het bedrijf dat de Internet Explorer-modus in de nieuwe browser, wegens beveiligingsrisico's alleen beschikbaar is voor gebruikers die onderdeel uitmaken van het Extended Security Updates-programma. Met dit programma kunnen gebruikers betalen om langer beveiligingsupdates voor Windows 7 te ontvangen. Het is niet duidelijk of gebruikers die Extended Security Updates afnemen ook langer updates voor de Edge-browser op Windows 7 zullen krijgen. Het programma gaat door tot januari 2023.