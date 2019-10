Gemeenten moeizaam naar Windows 10

Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten heeft zijn computernetwerken nog niet gemigreerd naar Windows 10. Veel systemen zitten nu pas in de testfase en in sommige gevallen is de upgrade niet eens begonnen, blijkt uit onze rondgang. De deadline om dat te doen ligt in januari.

Tweakers deed een rondgang langs 344 gemeenten in Nederland. Uit de meer dan 200 antwoorden die we ontvingen, blijkt dat ongeveer een derde van de Nederlandse gemeenten volledig over is op Windows 10. Iets meer dan de helft zit nog volop in het overgangsproces. Soms is dat in volle gang of bijna afgerond, vaak ook is pas net begonnen met de eerste computers of moeten gemeenten helemaal nog beginnen. Een handvol gemeenten zegt op 14 januari 2020 niet al zijn computersystemen up-to-date te hebben.

Dat is wel hard nodig. Over zo'n vier maanden, op 14 januari 2020, stopt de officiële beveiligingsondersteuning van Windows 7. Het besturingssysteem krijgt vanaf die datum geen updates meer waarin lekken worden gepatcht. Nieuwe lekken die worden ontdekt, vormen daardoor een risico voor de gebruiker. Desondanks is Windows 7 nog mateloos populair. Volgens Netmarketshare had het besturingssysteem in september van dit jaar nog een marktaandeel van maar liefst 35 procent. Dat is slechts een klein beetje minder dan Windows 10, dat met 44 procent marktaandeel het meestgebruikte besturingssysteem is. De rest wordt opgevuld door macOS, Linux, Windows 8 en zelfs nog voor 2,67 procent door Windows XP.

Dat laatste is interessant, want XP krijgt al sinds april 2014 geen beveiligingsupdates meer. Dat het toch nog wordt gebruikt, heeft vaak te maken met speciale software die nodig is. Ook worden computers met Windows XP vaak gebruikt om specialistische machines aan te sturen, zoals bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen en de industrie. De upgrade van Windows XP naar Windows 7 verliep in die periode niet vlekkeloos. Microsoft probeert het upgradebeleid dit keer wat gemakkelijker te maken. Aanvankelijk kregen gebruikers de mogelijkheid een jaar lang gratis te upgraden naar Windows 10; later werd die periode verlengd. Het is bovendien mogelijk om te betalen voor verlengde ondersteuning. Dat programma werd onlangs uitgebreid, zodat iedereen langer veilig van Windows 7 gebruik kan maken.

Risico's

Verouderde systemen brengen risico's met zich mee. Doordat Microsoft geen beveiligingsupdates voor de computers meer uitbrengt, kunnen computers en systemen gemakkelijker geïnfecteerd worden met malware. Grote organisaties en zeker overheden zijn daarbij een interessant doelwit. In Amerika betaalden verschillende steden losgeld nadat hun systemen door ransomware waren getroffen. Opvallend is dat die ransomware in veel gevallen binnenkomt via een lek waarvoor al lang een patch bestaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om BlueKeep, een exploit die aanvankelijk door de NSA werd gebruikt, maar die op straat kwam te liggen. Daarvoor is al jaren een oplossing beschikbaar, maar die wordt door lang niet iedere systeembeheerder doorgevoerd.

Vragen aan gemeenten

Om te kijken naar de situatie in Nederland vroeg Tweakers per e-mail aan Nederlandse gemeenten of zij al concrete plannen hadden om de netwerken naar Windows 10 te upgraden en in welke fase die plannen nu verkeren. Als gemeenten nu nog niet over waren, vroegen we of dat naar verwachting op 14 januari wel gebeurd zal zijn. Tot slot wilden we weten wat de eventuele extra kosten voor upgrades zijn geweest, bijvoorbeeld voor extra licenties of externe inhuur. Dat laatste bleek voor de meeste gemeenten lastig te specificeren, omdat zij servicecontracten hebben of de upgrade binnen de interne ict-structuur lieten doen.