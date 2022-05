Microsoft begint met uitbrengen Windows 10 October 2020 Update

Microsoft is begonnen met de verspreiding van de Windows 10 October 2020 Update. Het is een van de twee jaarlijkse omvangrijke Windows-updates, al blijven grote nieuwe features uit. Wel krijgen gebruikers de nieuwe Edge-browser en een nieuw startmenu.

Microsoft schrijft begonnen te zijn met het uitbrengen van de najaarsupdate. De update wordt gefaseerd uitgebracht, in de komende weken krijgen steeds meer gebruikers de nieuwe versie. Via een statuspagina houdt Microsoft het proces bij en worden er updates gegeven over de uitrol. Mochten er problemen zijn met de update, dan worden die daar kenbaar gemaakt.

De Windows 10 October 2020 Update bevat Microsofts nieuwe op Chromium gebaseerde Edge-browser, die al sinds begin dit jaar beschikbaar is. Gebruikers die deze browser nog niet hebben geïnstalleerd, krijgen die met de najaarsupdate binnen.

Verder vernieuwt Microsoft het startmenu. De tegels zijn niet langer voorzien van een achtergrondkleur. De icoontjes van apps moeten daardoor beter zichtbaar zijn. Ook wijzigt Microsoft de werking van de toetsencombinatie alt+tab. In de nieuwe Windows 10-versie toont alt+tab alle openstaande tabbladen in Edge als los item. Het is ook mogelijk om terug te schakelen naar de klassieke weergave, zonder de weergave van ieder tabblad.

Voor gebruikers die de May 2020 Update al geïnstalleerd hebben, zal de installatie van de October 2020 Update vlot verlopen, zegt Microsoft. De update zou voor die gebruikers vergelijkbaar moeten zijn met een maandelijkse update.

De October 2020 Update is de tweede najaarsupdate voor Windows 10 op rij die weinig nieuwe functionaliteit toevoegt aan het besturingssysteem. Datzelfde was het geval vorig jaar bij de Windows 10 November 2019 Update. De May 2020 Update die eind mei verscheen bracht meer veranderingen met zich mee.

Aangepast Startmenu in Windows 10 October 2020 Update