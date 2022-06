Microsoft maakt Windows 10 21H1 beschikbaar

Microsoft is begonnen met de verspreiding van de 21H1-update, of May 2021 Update, van Windows 10. Het bedrijf maakt de update gefaseerd beschikbaar, maar gebruikers kunnen ook de iso-images downloaden.

De 21H1-update is de eerste van de twee voorname updates voor Windows 10 van dit jaar, hoewel de omvang van 21H1 beperkt is en deze nauwelijks nieuwe functionaliteit toevoegt. Microsoft meldt de beschikbaarheid van Windows 10 21H1 op zijn Windows 10 Update-pagina. De nieuwe update deelt de releasenotes daar met de 20H2- en 2004-updates van vorig jaar, omdat die versies wat systeembestanden betreft identiek zijn.

Gebruikers kunnen de update binnenhalen via Windows Update, de Media Creation Tool en de Update Assistant. Via Windows Update komt deze vooralsnog alleen beschikbaar na handmatig checken op updates en dan alleen als de gebruiker een systeem heeft dat al bij de eerste lichting van apparaten behoort die compatibel zijn. Microsoft maakt Windows 10 21H1 de komende week in fases beschikbaar voor meer systemen.

De Windows 10 May 2021 Update is ook al binnen te halen via de Update Assistant van Microsoft, voor wie direct wil updaten en niet wil wachten op beschikbaarheid via de in Windows geïntegreerde updatetool. De derde optie is om via de Media Creation Tool van Microsofts downloadpagina het bestand MediaCreationTool21H1.exe binnen te halen en zo de update door te voeren. De iso-bestanden zijn ook handmatig binnen te halen, beschrijft Windows Latest.

Fixes en prestatieverbeteringen

Windows 10 21H1 is een bescheiden update die met name om fixes en prestatieverbeteringen draait. Standaard bevat het OS na het doorvoeren van de update de op Chromium gebaseerde Edge-browser en de oude versie is dan niet meer beschikbaar. Ook Adobe Flash maakt geen deel meer uit van het OS na de update.

Verder is de camera-ondersteuning voor Windows Hello uitgebreid. Als er zowel een ingebouwde camera, van een laptop, als een externe camera aanwezig zijn, is de externe de standaardcamera bij Windows Hello en Windows Hello for Business. De diensten geven voorrang aan camera's met infrarood- en kleurensensoren. Verder zou de snelheid van Defender Application Guard verbeterd zijn en zijn de prestaties van Windows Management Instrumentation Group Policy Services verbeterd.

Eind dit jaar moet 21H2 verschijnen en deze update belooft meer functies en wijzigingen naar Windows 10 te brengen. Onder andere gaat Microsoft een groot aantal visuele wijzigingen doorvoeren. Het bedrijf werkt hier onder de projectnaam Sun Valley aan.