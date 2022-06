Microsoft: Windows 10X komt er niet

Microsoft zal het besturingssysteem Windows 10X niet uitbrengen. Dat blijkt uit een korte passage uit een officiële blogpost van het bedrijf. Microsoft zal naar eigen zeggen de functies van Windows 10X integreren in nieuwe versies van Windows 10.

"Nadat we een jaar lang hebben gefocust op de relatie met onze klanten, zagen we in dat de technologie van Windows 10X niet beperkt mag blijven tot een klein aantal gebruikers", stelt Microsoft op zijn blogpost waarin het softwarebedrijf uitlegt hoe de mei-update van Windows 10, versie 21H1 te downloaden valt.

"In plaats van een product op de markt te brengen onder de naam Windows 10X in 2021, kiezen we ervoor om sommige sleutelcomponenten van Windows 10X sneller te integreren in andere delen van Windows en andere producten", klinkt het. Dat gebeurt volgens Microsoft nu al. Het bedrijf verwijst in de blogpost naar de app container-technologie die ingebouwd werd in Microsoft Defender Application Guard en Voice Typing.

Begin deze maand deden er al geruchten de ronde dat Microsoft de ontwikkeling van Windows 10X had gestaakt. Journalist Brad Sams van Petri en Zac Bowden van Windows Central kwamen met deze claims naar buiten. Windows 10X werd in 2019 aangekondigd als een lichtgewicht besturingssysteem voor apparaten met twee schermen, zoals de Surface Neo. In mei 2020 werd bekend gemaakt dat het besturingssysteem enkel maar verder werd ontwikkeld voor apparaten met één scherm.