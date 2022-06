Webapp Google schat na uploaden foto's welke huidaandoening gebruiker heeft

Google begint later dit jaar met een webapp, die het mogelijk moet maken om foto's te uploaden. Daarna schat een algoritme op basis van de foto's en ingevulde vragen om welke huidaandoening het kan gaan en wijst het gebruikers naar betrouwbare informatie.

De tool is bruikbaar voor huid, haar en nagels, zo zegt Google. Gebruikers moeten bij gebruik van de progressive web app, een website met karakteristieken van een app, drie foto's uploaden uit verschillende hoeken. Dat gebeurt door de camera van de smartphone te starten. Vervolgens stelt de software nog enkele vragen over hoe lang de aandoening er is en welke klachten er zijn, om vervolgens uit 288 mogelijke huidaandoeningen de meest waarschijnlijke opties te tonen.

Google waarschuwt dat de tool geen diagnose door een arts kan vervangen. In plaats daarvan moeten mensen het gebruiken als manier om op een snelle manier betrouwbare info te krijgen over wat ze mogelijk hebben, om zo een goede keuze te maken over een volgende te nemen stap. De tool is goedgekeurd voor gebruik in Europa. De webapp komt later dit jaar uit, zegt Google. Medisch vaktijdschrift Nature Medicine publiceerde Googles onderzoek dat ten grondslag ligt aan het algoritme. Google demonstreerde ook een algoritme voor het helpen van vaststellen van borstkanker.