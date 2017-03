Door Sander van Voorst, vrijdag 3 maart 2017 20:50, 3 reacties • Feedback

Google heeft een algoritme ontwikkeld, dat pathologen moet ondersteunen bij het vaststellen van een diagnose bij borstkanker. Door middel van deep learning-analyse van afbeeldingen is deze methode net zo effectief of effectiever dan een patholoog.

Google heeft de resultaten van zijn onderzoek vrijdag gepresenteerd, samen met een paper. Het systeem is gericht op het detecteren van tumoren van 100x100 pixels op 400 afbeeldingen van 100.000x100.000 pixels. De gebruikte afbeeldingen van menselijke lymfeklieren op veertigvoudige vergroting zijn afkomstig van het Radboud UMC in Nijmegen. Daarmee was het mogelijk om 89 procent van de aanwezige tumoren te identificeren, stellen de onderzoekers in het paper. Een menselijke patholoog scoort lager, met een percentage van 73,2 procent als er geen tijdslimiet is gesteld.

Het algoritme werd getraind met kleine delen van de afbeeldingen, waarna een heatmap werd opgesteld van de waarschijnlijkheid van de aanwezigheid van kankercellen. Het systeem werkte ook met afbeeldingen van andere ziekenhuizen, die met afwijkende apparatuur waren ingescand. Het is echter niet in staat om taken uit te voeren waarvoor het niet is getraind, zoals het detecteren van andere abnormale verschijnselen.

Links de ingescande afbeelding met rechts de tumor in het wit en gegenereerde heatmaps

Volgens Google moet het onderzoek bijdragen aan de ondersteuning van het werk van pathologen, door hun efficiëntie en consistentie te verhogen. Zo zou een patholoog bijvoorbeeld zijn percentage niet-gedetecteerde tumoren kunnen verkleinen door de voorspellingen van het systeem te bekijken. Jeroen van der Laak, onderzoeker bij het Radboud UMC, zegt tegen de NOS over het onderzoek: "Het analyseren van lymfeklieren is tijdrovend en repetitief werk. Je moet heel geconcentreerd werken en mag niets missen. Een computer levert constante kwaliteit en kan grote hoeveelheden data snel verwerken."

In Nijmegen werken pathologen al met een eigen algoritme dat verschilt van de Google-variant. Van der Laak zegt verder dat het niet dezelfde precisie heeft, maar dat er aan de hand van het vrijdag gepresenteerde onderzoek wellicht verbeteringen mogelijk zijn.