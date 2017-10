DeepMind richt afdeling op voor onderzoek naar ethiek kunstmatige intelligentie

DeepMind, het onderdeel van Google dat werkt aan kunstmatige intelligentie, heeft een nieuwe afdeling opgezet die zich bezig zal houden met onderzoek naar de ethiek van de technologie. Begin 2018 worden de eerste resultaten verwacht.

De afdeling heet DeepMind Ethics & Society, of afgekort DMES. In een blog schrijft het team van onderzoekers dat de nieuwe afdeling is opgericht omdat ze geloven dat kunstmatige intelligentie de wereld kan verbeteren, maar alleen als daarbij de hoogste ethische standaarden worden gehanteerd.

Het doel van de onderzoekers is om de wetenschappers te helpen die aan kunstmatige intelligentie werken, maar ook om het publiek voor te bereiden op de gevolgen die kunstmatige intelligentie zal hebben. Volgens The Verge bestaat het team momenteel uit acht fulltime medewerkers, maar moet dat nog dit jaar ongeveer verdrievoudigen. Het team kan ook aanspraak maken op een groep van fellows. Dat zijn zes onafhankelijke experts, waaronder professoren. Ze zijn niet in dienst van DeepMind maar geven de onderzoekers advies.

Belangrijke ethische thema's rondom kunstmatige intelligentie zijn bijvoorbeeld de beslissingen die zelfrijdende auto's moeten maken bij een onvermijdelijke crash. Ook verwijzen de onderzoekers naar een studie die racisme aantoonde in een algoritme dat criminaliteit voorspelt. Vorig jaar werd door vijf grote technologiebedrijven, waaronder Google, het Partnership on AI opgericht. Ook deze organisatie buigt zich over de ethische aspecten van kunstmatige intelligentie.

DeepMind is een Brits bedrijf dat volledig in handen is van Google. Het is onder andere de maker van AlphaGo, de kunstmatige intelligentie die 's werelds beste go-speler heeft verslagen. Het winnen van het complexe Chinese bordspel door een kunstmatige intelligentie werd gezien als een grote doorbraak. In augustus publiceerde het bedrijf samen met Blizzard tools om te experimenteren met kunstmatige intelligentie in StarCraft II.