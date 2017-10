Alphabet gaat 'futuristische wijk' bouwen in Canadese stad Toronto

Sidewalk Labs, onderdeel van Google-moederbedrijf Alphabet, gaat een samenwerking aan met de Canadese stad Toronto voor de ontwikkeling van een 'futuristische wijk'. Google gaat zijn Canadese hoofdkantoor naar het gebied verhuizen.

Alphabet-topman Eric Schmidt en de premier van Canada, Justin Trudeau, hebben de plannen dinsdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Sidewalk Labs gaat samen met het stadsbestuur van Toronto het gebied Quayside, gelegen aan het water, opnieuw inrichten. Sidewalk Labs zal in eerste instantie 50 miljoen dollar investeren in het maken van de eerste plannen. TechCrunch meldt dat de stad Toronto zelf 1,25 miljard dollar in het project stopt.

In het gebied moeten zelfrijdende shuttlebusjes gaan rondrijden. Er komen modulaire gebouwen te staan die gebruikmaken van nieuwe bouwmethodes en energie moet duurzaam opgewekt worden. Het gebied zal ook een urban innovation institute huisvesten, waar studenten en ondernemers problemen moeten oplossen waarmee steden te maken hebben. Google zal ook zijn Canadese hoofdkantoor met driehonderd medewerkers naar het gebied verplaatsen. Verder is het doel dat techtalenten en start-ups zich in de wijk zullen verzamelen.

Het gebied krijgt een zogenaamde digitale laag, waarmee data vergaard kan worden. Sidewalk Labs geeft aan dat privacy van de inwoners belangrijk is en zegt die te zullen waarborgen. Ook moet er een duidelijk privacybeleid komen en zal verzamelde data alleen ingezet worden om het gebied te verbeteren.

Het gebied gaat Sidewalks Toronto heten en er is een website online gezet met uitleg. Op de site is ook de visie van Sidewalk Labs voor het gebied gepubliceerd. Het bedrijf heeft de opdracht voor het ontwikkelen van het gebied verkregen door dat plan in te dienen. Waterfront Toronto, het overheidsagentschap dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het gebied, had meerdere inzendingen ontvangen. Inwoners van Toronto mogen meedenken over de ontwikkeling.

Het doel van het stadsbestuur is dat het futuristische gebied gaat dienen als een model voor een groter gedeelte van Toronto. Sidewalk Labs ziet het gebied als een plek om technologie te testen. Het doel van het bedrijf is om technologie te ontwikkelen en vervolgens licenties daarop te kunnen verkopen aan andere steden.

Sidewalk Labs is een los bedrijf dat valt onder de paraplu van Alphabet, het moederbedrijf van Google. Doel van het bedrijf is het verbeteren van stedelijke infrastructuur. Een eerder project van Sidewalk Labs was het voorzien van steden van grote hoeveelheden wifihotspots.

Waterfront Toronto, het desbetreffende gebied