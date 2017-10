Google X-project voor 'internetballonnen' wordt ingezet boven Puerto Rico

Googles Project Loon gaat toegang tot mobiel internet leveren aan het door orkaan Maria getroffen Puerto Rico. De luchtballonnen met 4g-masten aan boord hebben op vrijdag groen licht gekregen van de Amerikaanse FCC om het luchtruim boven het eiland te betreden.

Project Loon, onderdeel van Google-moederbedrijf Alphabet, mag in totaal 30 van zijn 4g-luchtballonnen inzetten in het luchtruim boven Puerto Rico. De zendmasten aan boord van de ballonnen zullen de 4g-signalen van acht verschillende telco's oppikken en over het eiland verspreiden. De divisie van Alphabet heeft van de FCC toestemming gekregen om dit maximaal zes maanden lang te doen, zo schrijft Wired.

De ballonnen werken op frequenties die binnen 4g band 8 vallen, maar mogelijk werken niet alle smartphones op het eiland met die band. Daarom tekent Project Loon aan dat er tijdelijke updates moeten komen voor de toestellen in de omgeving. Hier is echter nog niet meer over bekend. Eerder dit jaar werd het materiaal van Project Loon ook ingezet boven Peru, dat getroffen was door grote overstromingen. Toen werden de ballonnen ook opgelaten vanaf Puerto Rico en zijn ook tijdelijke updates naar telefoons gepusht om ze werkend te krijgen met de signalen van de ballonnen.

De ballonnen hangen op 20 kilometer hoogte, waar ze mee kunnen drijven op stabiele winden en betrouwbaar op hun doellocatie kunnen blijven. Een enkele ballon kan een gebied van 5000 vierkante kilometer van draadloze verbinding voorzien. Onduidelijk is nog wanneer Project Loon in zijn werk het gebied gaat beginnen. Volgens Wired heeft het eiland door de orkaan nog maar voor 10 procent dekking met mobiele netwerken. De operatie zal mogelijk ook een deel van de naburige Britse Maagdeneilanden op dezelfde manier gaan helpen.

Puerto Rico heeft zwaar te kampen met de nasleep van orkaan Maria. Het dodental staat inmiddels op 34 en grote gedeeltes van het eiland hebben geen elektriciteit, wat in het bijzonder een probleem is voor de ziekenhuizen. Ook is er sprake van tekorten aan voedsel en water. Mogelijk gaat een andere techgigant, Tesla, het land helpen om de stroomvoorziening weer op orde te krijgen.