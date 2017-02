Door Arnoud Wokke, vrijdag 17 februari 2017 08:04, 7 reacties • Feedback

Project Loon, een project van Googles experimentele laboratorium X, is veel sneller klaar voor gebruik dan gedacht. Dat komt doordat de makers de ballonnen die zorgen voor een internetverbinding goed genoeg kunnen sturen om gebieden van internettoegang te voorzien.

Het idee was oorspronkelijk om wereldwijde dekking te bieden met de internetballonnen, maar inmiddels zijn de ballonnen goed genoeg te besturen om heel precies gebieden te dekken waar geen internetverbinding beschikbaar is, zegt moederbedrijf Alphabet volgens techsite Recode. Daardoor zijn veel minder ballonnen nodig om met het project van start te gaan.

Met Loon wil Google proberen om internet naar afgelegen gebieden te brengen door een 4g-signaal op hoge frequentie via de diverse ballonnen naar apparatuur op de grond te sturen. Om verbinding te maken met de rest van het internet, gaat het signaal langs diverse ballonnen naar een basisstation met regulier internet op de grond.

De ballonnen houden hun posities doordat ze meedrijven op de stabiele winden op 20 kilometer hoogte; als ze ergens anders heen moeten vliegen, passen ze hun hoogte aan om mee te varen op wind uit een andere richting. Google onthulde zijn project in 2013. Het is nog altijd onbekend of de ballonnen goedkoper zijn om internet te bieden dan het aanleggen van een bekabelde infrastructuur of reguliere zendmasten.