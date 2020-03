Project Loon heeft toestemming voor inzet van 4g-internetballonnen in Kenia

Project Loon heeft toestemming gekregen om zijn internetballonnen boven Kenia in te zetten. Deze hoog vliegende ballonnen gaan 4g-technologie inzetten om ook verbindingen mogelijk te maken in afgelegen gebieden.

Project Loon laat weten dat de Keniaanse overheid formeel toestemming heeft gegeven voor de inzet van de ballonnen in de stratosfeer van Kenia. Volgens het bedrijf is dit een belangrijke stap in de pogingen om op langdurige basis diensten aan te bieden in het land. De toestemming betekent dat er een begin wordt gemaakt om al in de lucht hangende Loon-ballonnen naar Kenia te sturen en er worden ook nieuwe ballonnen in de lucht gebracht met Kenia als eindbestemming.

Deze ballonnen vliegen vanuit verschillende locaties in de VS naar Kenia, waarbij gebruik wordt gemaakt van stratosferische winden op 20km hoogte. Het zal enkele weken duren voordat de ballonnen in het Afrikaanse land aankomen. Eenmaal op de eindbestemming aangekomen, worden er eerst nog tests uitgevoerd voor de netwerkintegratie met Telkom Kenya, de Keniaanse provider waar Loon in juli 2018 een samenwerkingsovereenkomst mee sloot.

Het systeem werkt door middel van een grondstation dat een internetverbinding naar een overhangende ballon doorstraalt. Deze ballon, die op een hoogte van 20km hangt, kan vervolgens een signaal doorgeven aan meerdere andere ballonnen, waarmee er als het ware een soort netwerk van zwevende zendmasten wordt gecreëerd. Dat moet leiden een 4g-verbinding voor gebruikers in het grotere centrale gedeelte van Kenia, waar het vrij bergachtig is en veel afgelegen gebieden zijn.

Beide bedrijven geven aan zo snel als mogelijk te werken aan het optuigen van de Loon-dienst in Kenia, mede gelet op de wereldwijde situatie rondom covid-19. Loon zegt dat de crisis rondom het virus en de ziekte ook gevolgen heeft voor het bedrijf, maar zegt vertrouwen erin te hebben dat het in de nabije toekomst kan beginnen met de diensten in Kenia. Een belangrijk deel van de voorbereidingen in Kenia zijn al voltooid.

Loon had eigenlijk vorig jaar al moeten zijn begonnen met het aanbieden van 4g-verbindingen in Kenia, maar het land gaf onlangs pas toestemming. Kenia is niet het enige land dat op de radar van Loon staat. Het bedrijf, onderdeel van Alphabet, heeft eerder al verbindingen gerealiseerd in Puerto Rico. Dit land werd in 2017 getroffen door een zware orkaan.