Minister stelt geen eisen aan verzekeraars voor betalen ransomwarelosgeld

De Nederlandse regering stelt geen eisen aan verzekeraars voor het verzekeren van losgeld voor ransomware. Dat schrijft Ferd Grapperhaus in antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van eerdere berichten dat de Universiteit Maastricht losgeld heeft betaald aan hackers.

In antwoord op vragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven schrijft minister Grapperhaus dat hij 'de onwenselijkheid om te betalen bij ransomware en de consequenties van betaling bij het Verbond van Verzekeraars onder de aandacht zal brengen.' Daarmee maakt hij duidelijk het onwenselijk te vinden als verzekeraars losgeld vergoeden, omdat het dan in handen van criminelen komt en het betalen van losgeld tot meer aanvallen kan leiden. Grapperhaus stelt dat het de voorkeur heeft dat de verzekeraar de geleden schade vergoedt die ontstaat door het niet betalen van losgeld. Hij stelt op dit punt geen eisen aan verzekeraars: "Er wordt geen aanvullend beleid ontwikkeld met betrekking tot besluitvorming over het al dan niet betalen van losgeld."

De vragen werden gesteld naar aanleiding van de ransomwareaanval bij de Universiteit Maastricht. De universiteit werd vorig jaar op Kerstavond getroffen door een aanval. De hackers kwamen volgens de universiteit binnen met een phishinglink en wisten 267 servers te infecteren met de Clop-ransomware. Uit onderzoek van Fox-IT zou zijn gebleken dat de infectie op 15 oktober plaatsvond en dat de aanvallers op 20 november de volledige controle over het netwerk van de universiteit hadden.

De universiteit maakte begin februari bekend dat het iets minder dan 200.000 euro aan losgeld heeft betaald, ofwel 30 bitcoin. Nick Bos, vicevoorzitter van het college van bestuur van de universiteit, gaf aan dat dit geen eenvoudige keuze was, maar dat daarbij onder meer meespeelde dat het belangrijk was om alle medewerkers en studenten weer zo snel mogelijk aan het werk te kunnen krijgen. Dat werd tijdens de aanvalsperiode bemoeilijkt, doordat de universiteit geen offline-back-ups maakte; alle back-ups waren enkel online en ook die waren versleuteld.