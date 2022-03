Oud-Kamerlid Kees Verhoeven wordt adviseur bij Dutch Data Center Association

Voormalig Tweede Kamerlid Kees Verhoeven van D66 wordt per 1 augustus adviseur Digitale Transformatie bij de Dutch Data Center Association en de Fiber Carrier Association, de brancheorganisaties voor datacenters en glasvezelaanbieders.

Verhoeven hield zich in de Tweede Kamer bezig met de portefeuilles Europa, inlichtingendiensten, ICT, privacy en cyberveiligheid, marktordening en mededinging. In die hoedanigheid vroeg hij eerder aandacht voor gezichtsherkenningssoftware, algoritmes en een beleid voor zero days bij de overheid. Verhoeven was daarvoor woordvoerder Digitalisering bij D66.

In maart liet Verhoeven weten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen als Tweede Kamerlid voor D66. In april richtte hij een eigen bedrijf op, Bureau Digitale Zaken, waarmee hij bedrijven, branches en overheden adviseert op het gebied van digitale zaken. De adviesrol bij de DDA en FCA lijkt een van zijn eerste klussen te zijn.

Bij de Dutch Data Center Association en de Fiber Carrier Association gaat Verhoeven zich samen met de sector inzetten voor een 'duurzame en toekomstbestendige infrastructuur'. Verhoeven zegt: "Digitalisering is een mega-onderwerp, vergelijkbaar met duurzaamheid, want het gaat over onze toekomst. Er komt langzaamaan meer aandacht voor, maar nog lang niet voldoende. Dat geldt voor de technologie zelf, maar ook voor de onderliggende digitale infrastructuren die er fundamenteel voor zijn."

Verhoeven is de afgelopen jaren erg kritisch geweest op de grote hoeveelheid data die grote techbedrijven en de overheid verzamelt en was hij fel tegen de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. In een interview in de Groene zei Kees Verhoeven woensdag dat hij vindt dat er een minister voor Digitale Zaken moet komen. "Noem het een datakader of zo. Het moet ergens stoppen, er moet een begrenzing zijn." Verhoeven was ook fel tegenstander van de WIV 2017, oftewel de sleepwet, maar nadat die wet was aangenomen met enkele aanpassingen, verdedigde hij die wet.