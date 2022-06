D66 en CDA willen onderzoek naar algoritmen in de strijd tegen nepnieuws

D66 en het CDA willen een onderzoek naar algoritmen die worden gebruikt door private techbedrijven. Het onderzoek moet specifiek kijken naar de invloed van algoritmen op de samenleving door bijvoorbeeld desinformatie en verkiezingsbeïnvloeding.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven en CDA-Kamerlid Harry van der Molen dienen op woensdag een motie in waarin ze oproepen zo'n onderzoek op te zetten. Dat doen ze tijdens een debat in de Tweede Kamer over desinformatie. In de Volkskrant zeggen de politici dat het onderzoek een eerste stap is. In een later stadium moeten bepaalde onderdelen van algoritmen, zoals aanbevelingen op platforms, zelfs verboden worden. "Misschien moet je wel verbieden dat die platforms aanbevelingen doen op basis van algoritmen", zegt hij.

Verhoeven zegt tegen de krant dat algoritmen van diensten als Facebook en YouTube tot gevolg kunnen hebben dat gebruikers steeds meer hun eigen wereldbeeld te zien krijgen, en dat dat weer kan leiden tot bijvoorbeeld de verspreiding van complottheorieën. Verhoeven wil niet dat de overheid bepaalt wat burgers wel en niet te zien krijgen, maar hij wil wel laten uitzoeken op basis waarvan techbedrijven bepaalde berichten voorschotelen. De huidige acties die de bedrijven nemen met contentmoderatie zijn volgens hem too little, too late.

Hoe het onderzoek er precies uit moet komen te zien, is nog niet bekend. Het zou moeten worden uitgevoerd door bestaande instanties, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt. Ook het College voor de Rechten van de Mens en de Algemene Rekenkamer zouden erbij betrokken worden, schrijft de Volkskrant.

D66 introduceert tegelijk met de motie een eigen campagneplan tegen desinformatie. Daarin is een aantal actiepunten opgenomen waaraan techbedrijven zich zouden moeten houden. Sommige daarvan zijn D66-stokpaardjes; de partij wil bijvoorbeeld al langer een algoritmewaakhond. Ook moeten volgens D66 algoritmen openbaar worden, moeten politieke advertenties aan banden worden gelegd, moeten techbedrijven sneller opgebroken worden en moeten fusies worden verboden. Tegen de Volkskrant zegt Verhoeven dat dergelijke plannen niet alleen aan Europa moeten worden overgelaten, maar dat ook 'een nationale aanpak hard nodig is'.