Facebook overweegt aanpassen nieuwsfeed als onrust uitbreekt bij verkiezingen VS

Facebook bereidt zich voor om de nieuwsfeed aan te passen als er onrust uitbreekt rond de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten volgende week. De ingrepen moeten ervoor zorgen dat posts die de onrust versterken niet langer verspreid worden.

Het gaat om een set maatregelen die Facebook eerder inzette in onder meer Myanmar, schrijft The Wall Street Journal. De bedoeling is dat Facebook op die manier geen rol krijgt in het verspreiden van posts die aanzetten tot rellen. De maatregelen kunnen ervoor zorgen dat tientallen miljoenen Amerikanen een andere nieuwsfeed te zien krijgen na het inloggen, aldus de krant.

Het algoritme zet een lagere grens voor wat de software als gevaarlijke posts ziet rond verkiezingen in risicolanden, aldus de krant. Dat geeft de mogelijkheid om sneller meer posts te beperken in bereik om zo onrust in een land niet verder aan te wakkeren.

Facebook is zich net als andere techbedrijven al langer aan het voorbereiden op de verkiezingen met als doel deze keer niet beschuldigd te kunnen worden van inmenging. Bij de verkiezingen vier jaar geleden zeiden veel critici dat Facebook een rol had gespeeld in de verspreiding van nepnieuws rond de verkiezingen en toen beloofde het bedrijf al beterschap.