Facebook zou 265.000 posts verwijderd hebben rond verkiezingen VS

Facebook zou rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen 265.000 posts verwijderd hebben en rond 3,3 miljoen advertenties hebben geweigerd. Dat zou staan in een vertrouwelijk rapport van Facebook gericht aan politici in de VS.

In het rapport van 22 pagina's somt Facebook op wat het heeft gedaan om beïnvloeding van de verkiezingen op zijn platform tegen te gaan, meldt Bloomberg. Veel van de zaken waren al openbaar, maar de cijfers over verwijderde posts en geweigerde advertenties nog niet. Het financieel persbureau geeft verder geen statistieken over de verwijderde posts en geweigerde advertenties, zoals waarover ze gingen.

Facebook pleit voor meer overheidsregels rondom verkiezingen. "Verkiezingen moeten regels rond kritieke problemen hebben die bij democratieën zijn bepaald, niet door private bedrijven. We hopen dat men in Washington volgend jaar vooruitgang kan boeken in het updaten van regels voor het internet." Daarbij doelt Facebook vermoedelijk op regels die duiden wat wel en niet mag rond verkiezingen op sociale media. Nu hanteerden Facebook en Twitter verschillende regels, waarbij posts van politici op het ene platform wel en op het andere niet werden geblokkeerd.

Sociale media hebben zich deze Amerikaanse presidentsverkiezingen meer gericht op het tegengaan van misleidende informatie en nepnieuws op hun platforms. Bij de verkiezingen vier jaar geleden zeiden veel critici dat Facebook een rol had gespeeld in de verspreiding van nepnieuws rond de verkiezingen en toen beloofde het bedrijf al beterschap.