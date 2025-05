Rechter: regering VS mag geen contact meer hebben met socialmediabedrijven

Een rechter heeft een aantal instanties van de Amerikaanse regering grotendeels verboden om contact te hebben met socialmediabedrijven. De regering zou deze bedrijven mogelijk proberen te overtuigen om bepaalde content te verwijderen.

Volgens de aanklacht zouden leden van de regering-Biden samenspannen met Meta, Twitter en YouTube om 'waarheidsgetrouwe informatie' over verschillende onderwerpen, waaronder covid-19 en de Amerikaanse verkiezingen, te verwijderen, schrijft The Washington Post. Ze zouden de socialmediabedrijven onder meer gevraagd hebben om content waarin het weigeren van vaccinaties wordt aangemoedigd, van hun platformen te halen. Hoewel de rechter nog geen definitieve uitspraak heeft gedaan, zegt deze wel dat er bewijs is geleverd dat overheidsinstanties 'massaal' hebben geprobeerd om 'de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken'.

Daarom heeft de rechter nu al een bevel uitgevaardigd dat een significant deel van de Amerikaanse regering verbiedt om contact te zoeken met socialmediabedrijven. Het gaat onder meer om het Department of Health & Human Services, en de FBI. Ook worden er een aantal specifieke ambtenaren genoemd, zoals Jen Easterly, hoofd van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, en minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas. Wel zijn er enkele uitzonderingen. Zo mag er nog wel gewaarschuwd worden voor nationale veiligheidsdreigingen, criminele activiteit en kiezersonderdrukking.

De zaak werd aangespannen door de Republikeinse procureurs-generaal in de Amerikaanse staten Louisiana en Missouri. Zij waren van mening dat de regering-Biden techbedrijven ervan overtuigden om 'politiek ongunstige standpunten en sprekers' te verwijderen. De rechter werd door Trump aangewezen.

Een woordvoerder van het Witte Huis zegt tegen The Washington Post dat het het bevel bestudeert en zijn 'opties evalueert'. Volgens de woordvoerder heeft de regering 'verantwoordelijke acties' gestimuleerd 'om de gezondheid en veiligheid van het publiek te beschermen tijdens uitdagingen zoals een dodelijke pandemie en aanvallen op onze verkiezingen'. Het Witte Huis zegt dat socialmediabedrijven een 'belangrijke verantwoordelijkheid' hebben om rekening te houden met de effecten die ze hebben op het volk, maar dat ze ook 'onafhankelijke keuzes moeten maken over de informatie die ze weergeven'.

Eerder liet YouTube al weten dat het zijn desinformatiebeleid gaat versoepelen. Zo verwijdert het platform minder video's met desinformatie over de Amerikaanse verkiezingen van het platform. Meta heeft afgelopen maand besloten om in de meeste landen geen foutieve informatie over het coronavirus meer te verwijderen van zijn platformen.