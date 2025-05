Afbeelding wijst op Xiaomi-tablet met gebarenbesturing

Er is een afbeelding verschenen, vermoedelijk uit Xiaomi-software, die erop wijst dat de Chinese fabrikant een tablet met gebarenbesturing wil uitbrengen. Dat werkt met behulp van een time-of-flightsensor.

De afbeelding toont dat de besturing gaat werken op een afstand van 15 tot 40cm. Met die besturing kunnen gebruikers onder meer muziek pauzeren en hervatten, telefoontjes opnemen en ophangen en de tablet automatisch laten vergrendelen bij het weglopen, meldt Kacper Skrzypek. De Pool is een onofficiële vertaler van de MIUI-skin van Xiaomi en schrijft voor een Poolse Xiaomi-fansite.

Het idee van gebarenbesturing op mobiele apparaten is al vaker geprobeerd. LG deed dat met de G8 ThinQ-smartphone in 2019, die eveneens werkt met een tof-sensor aan de voorkant van het apparaat. De Google Pixel 4 heeft gebarenbesturing via de Soli-radar. Samsung gebruikte infrarood voor de gebarenbesturing op de Galaxy S4 uit 2013.

Xiaomi heeft nog niet gereageerd op het verschijnen van de afbeelding. Er is voor zover bekend nog geen apparaat van Xiaomi dat werkt met gebarenbesturing of met een tof-sensor aan de voorkant.