Xiaomi gaat Android-skin MIUI vervangen door HyperOS

Xiaomi gaat zijn MIUI-skin voor Android op termijn vervangen door HyperOS. Dit nieuwe OS, dat nog steeds wordt gebaseerd op Android, komt voor het eerst beschikbaar met de Xiaomi 14-serie flagshiptelefoons. HyperOS gaat MIUI op termijn helemaal uitfaseren.

Xiaomi-ceo Lei Jun bevestigt de komst van HyperOS op sociale media. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen 'jaren' gewerkt aan de nieuwe Android-skin. Xiaomi-vicepresident Alvin Tse meldt dat HyperOS het bestaande MIUI, waarvan de eerste versie in 2010 uitkwam, geleidelijk zal vervangen. De skin krijgt een 'volledig herschreven architectuur' en zal vermoedelijk dus niet op MIUI lijken, hoewel het bedrijf momenteel nog geen beelden deelt.

HyperOS wordt geïntroduceerd in de komende Xiaomi 14-telefoons. De smartphones verschenen eerder al in renders. Volgens geruchten komen de telefoons in november of december uit. De nieuwe skin moet ook buiten China beschikbaar komen, zo bevestigt Alvin Tse. De skin wordt volgens hem volgend jaar uitgerold. Lei Jun schrijft op Weibo dat het bedrijf in 2017 is begonnen met het ontwikkelen van HyperOS.