Android 13: fabrikanten zijn vaag en laat met informatie over upgrades

Krijgt mijn telefoon Android 13 en zo ja, wanneer dan? Het is een makkelijke vraag om te beantwoorden als je een Pixel-telefoon van Google hebt, maar als je een toestel hebt van een ander merk, dan is dat lastiger.

Google Pixel 7 (Pro) Android 13-screenshots

Half augustus kwam Android 13 uit. Hoewel Google nog weleens schippert met de precieze data, is de cadans al jaren hetzelfde. In de winter komt de eerste preview voor ontwikkelaars, waarna in de lente de eerste bèta volgt en duidelijk wordt welke functies er precies in een nieuwe versie komen. In de zomer volgt dan de 'feature freeze', het punt waarop Google alleen nog maar bugs fikst en niets meer toevoegt. De release volgt dan later in de zomer of aan het begin van het najaar.

Voorspelbaarheid helpt fabrikanten om te plannen, zou je denken. Veel fabrikanten maken al jaren smartphones en maken ook al jaren upgrades. Terwijl het maken van versie-upgrades in 2010 misschien nog een uitdaging was, zou je denken dat het in 2022 wel een geoliede machine moet zijn. Niets blijkt minder waar. Bij sommige fabrikanten blijft het lang de vraag welke modellen wel en welke geen upgrades krijgen, terwijl het bij vrijwel elke fabrikant de vraag blijft wanneer dat dan precies het geval zal zijn. Google zelf hield het bij 'later dit jaar'.

Het probleem van upgrades

Het lijkt zo simpel: gewoon een nieuwe versie van een upgrade maken en die uitbrengen. Tussen het porten van de code en het uitbrengen van een stabiele versie voor gebruikers zit echter veel tijd. Het begint bij de board support packages voor socs. Vervolgens moeten fabrikanten de code voor specifieke toestellen aanpassen. Daarbij gaat het onder meer om drivers voor de camera's en andere componenten, functies van de software die afwijken van wat er in Android zit en eventueel nieuw toe te voegen functies in de skin zelf. Dat het niet altijd goed gaat, blijkt uit het feit dat bijvoorbeeld HMD Global een upgrade naar Android 11 van de Nokia 9 PureView annuleerde. De bsp is niet altijd nodig: Fairphone heeft daaromheen gewerkt voor de laatste upgrades van de Fairphone 2. Dat is alleen wel veel meer werk.

Fairphone 2

Als dat allemaal klaar is, moet Google de upgrade keuren en diezelfde keuring gebeurt ook bij providers. De reden daarvoor is simpel; providers willen zeker weten dat de telefoon blijft werken op het netwerk. Als dat niet zo is, is dat immers een groot probleem voor hun klanten. Pas daarna kan de stabiele versie als ota -upgrade verschijnen. Aan de andere kant is er een drang om een upgrade zo snel mogelijk aan te bieden. Een versienummer is immers een heel zichtbare manier om te tonen dat een telefoon achterloopt. Android 13 is nu meer dan twee maanden uit. Google Pixel-telefoons draaien de upgrade al die tijd al, maar Samsungs eerste telefoons kregen de upgrade vorige week binnen. Dat zijn de telefoons die de upgrade als eerste hebben gekregen.

Upgrades komen doorgaans eerst uit voor de duurste modellen. Dat zijn de telefoons die de grootste fans en powerusers hebben en daar gaat dus de meeste aandacht naar uit. Sommige fabrikanten geven de goedkopere telefoons later upgrades, andere krijgen die upgrades niet. Het is dus lastig te schatten wanneer upgrades precies komen, maar desondanks geven sommige fabrikanten een uitgebreide roadmap met wanneer eigenaars van bepaalde toestellen upgrades kunnen verwachten.

De onzekerheid rond upgrades

Wie als eerste upgrades wil en duidelijk wil weten wanneer de volgende Android-versie op de telefoon komt, moet dus bij een Pixel-telefoon zijn. Maar hoe zit het met andere fabrikanten? We hebben gekeken wanneer zij voor het eerst communiceren wanneer gebruikers een upgrade kunnen verwachten, en hoe ze dat doen.

Fabrikant Wanneer info over upgrades? Welke info? Hoe? Samsung Eind oktober Roadmap voor upgrades Bericht in communityapp Xiaomi Nog niet bekend - - OPPO Medio augustus Roadmap voor upgrades Persbericht/evenement OnePlus Begin augustus Lijst van toestellen Persbericht/evenement Lenovo/Motorola Medio september Lijst van toestellen Aankondiging Google Mei Roadmap voor upgrades I/O-informatie Sony Nog niet bekend - - Fairphone Nog niet bekend - -

Wat opvalt, is dat fabrikanten niet scheutig zijn met informatie. Samsung maakte de lijst bekend met een Koreaanstalige aankondiging in zijn Community-app en komt vermoedelijk later met een Engelstalige variant. Informatie over Pixels is te halen uit de Android-aankondigingen op ontwikkelaarsconferentie I/O, waaruit je kunt afleiden wanneer de nieuwe Android-versie uitkomt. OPPO en OnePlus hielden evenementen waarop de merken vroegtijdig informatie deelden over wanneer er upgrades zouden komen en voor welke telefoons. Motorola liet het apart weten in een aankondiging medio september.

Van veel andere merken, zoals Sony en Fairphone, is nog niets bekend. Het grootste merk dat nog de kaken op elkaar houdt, is Xiaomi. Vorig jaar kondigde het zijn roadmap aan samen met zijn Xiaomi 12-telefoons eind december en de kans bestaat dat dit jaar hetzelfde gebeurt. Tot nu toe is er niets officieels bekend van de Chinese fabrikant.

Miui 13 is de skin over Android 12.

Daar komt bij dat deze informatie niet bij gebruikers komt; je moet er zelf naar op zoek op de site van de fabrikant of via media als Tweakers. Er zijn talloze sites met constant up-to-date gehouden artikelen met informatie over upgrades. Vaak bevatten die ook speculaties op basis van bijvoorbeeld verschenen interne testversies. Bovendien krijgen gebruikers het wel te horen als er een ota-upgrade klaarstaat, maar horen ze nooit dat de ondersteuning af is. Met de komende Europese regels, waarin ook een update- en upgradeverplichting staat, is er een kans om tegelijk de communicatie over updates en upgrades te verbeteren. Waarom is nergens in de instellingen te vinden wanneer updates ophouden en welke Android-versie de laatste zal zijn?

Tot slot

Android-telefoonmakers zijn niet scheutig met informatie over welke telefoons upgrades krijgen en wanneer. Natuurlijk, op basis van de prijsklasse van de telefoon en het verleden van updates en upgrades kun je schatten hoe het zal gaan, maar het probleem is dat de informatie laat komt en vaak slecht te achterhalen is. Je zou denken dat de vraag 'wanneer krijgt mijn telefoon Android 13?' makkelijk te beantwoorden is voor vrijwel alle smartphones, maar dat is niet het geval. Android viert volgend jaar zijn vijftienjarig bestaan, maar nog altijd is de release van upgrades een chaos, waarbij gebruikers niet goed of pas veel te laat weten waar ze aan toe zijn.