Fairphone 2 uit 2015 krijgt begin volgend jaar Android 10-upgrade

De Fairphone 2 krijgt begin volgend jaar een upgrade naar Android 10. De bètatest van deze upgrade start op dinsdag. De smartphone verscheen eind 2015 en werd toen met Android 5 geleverd.

Omdat de soc van de Fairphone 2, Qualcomms Snapdragon 801, niet meer door de fabrikant wordt ondersteund, moest Fairphone zelf in samenwerking met de opensourcecommunity van de smartphonemaker het besturingssysteem geschikt maken voor de Fairphone 2. De maker geeft in een video geen aanvullende details over wat de upgrade brengt.

Het bedrijf zegt als doel te hebben de upgrade begin volgend jaar uit te brengen en dat de Fairphone 2 daarmee zeven jaar Android-updates krijgt, al kwam de telefoon pas halverwege 2015 uit en gaat het momenteel dus om 6,5 jaar. De fabrikant zegt dat dit een record is voor een Android-smartphone. Wel is inmiddels Android 12 uit als recentste Android-versie. Of de smartphone ook na de upgrade nog nieuwe updates krijgt, is niet duidelijk.

Begin dit jaar verscheen een Android 9-upgrade voor de relatief oude smartphone. Voor die upgrade draaide de telefoon op Android 7. Android 10 kwam in september 2019 voor het eerst beschikbaar. Naast de bètatest van de Android 10-upgrade, start later deze week een bètatest voor de Android 11-upgrade van de Fairphone 3 en 3+.