Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Friso Weijers over de releasecyclus van smartphones, de verkrijgbaarheid van next-gen consoles, de Balmuda Phone, de Last of Us-tv-serie en de Fairphone 4.

0:00 Intro

0:20 Opening

1:22 Releasecyclus telefoons

10:54 Consoles 1 jaar oud

18:45 Deze telefoon is geen toast

24:34 Last of Us

30:52 Fairphone 4

58:27 Sneakpeek