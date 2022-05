In deze aflevering praten Arnoud Wokke, Tomas Hochstenbach, Julian Huijbregts en Jelle Stuip over QR-codes, DDR5-moederborden, de oudste tech die je nog in gebruik hebt, privacylabels voor apps, de M1 Pro en M1 Max van Apple en de Google Tensor-soc in de Pixel-telefoons.

0:00 Intro

0:20 Opening

1:04 QR-codes op vakantie

7:59 DDR5-moederborden

14:38 Oudste tech

23:2 0 Privaylabels apps

30:00 M1 Pro en Max

45:29 MacBook Pro's

55:00 Google Tensor

1:06:54 Sneakpeek