In deze aflevering praten Jurian Ubachs, Arnoud Wokke, Julian Huijbregts en Friso Weijers over Xiaomi's AR-bril met microledscherm, afhandeling van AVG-zaken in Ierland, boeken over AI en China, de rechtszaak tussen Apple en Epic, de Apple-keynote en de smartphone-BBG.



0:00 Intro

0:20 Opening

0:57 Xiaomi-bril

8:23 AVG-handhaving

15:26 AI en China

21:58 Epic vs Apple

29:28 Apple-keynote

46:03 Smartphone-BBG

51:31 Sneakpeek