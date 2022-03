Ontwikkelaar maakt Quake-levels in JavaScript met omvang van 13kB

Ontwikkelaar Dominic Szablewski heeft twee levels van het legendarische schietspel Quake omgezet in JavaScript die met verdere aanpassingen nog slechts 13kB in beslag nemen. De levels zijn in de browser speelbaar.

Szablewski, alias PhobosLab, noemt zijn Q1K3-project een hommage aan Quake. De twee levels zijn geïnspireerd op de E1M1- en E1M3-levels van het origineel en de JavaScript-package bevat verder drie wapens, vijf verschillende vijanden en audio, beschrijft Kotaku. De browserversie bevat beelden met lage resolutie, maar de weergave is snel, soepel en prima speelbaar. De code staat op GitHub.

Het project is onderdeel van de Js13KGames-competitie van 2021. Dit jaarlijkse evenement is in 2012 gestart met als doel voor deelnemers om met HTML 5 en JavaScript een game van 13kB of minder te ontwikkelen. Alle minigames van dit jaar en eerdere competities zijn speelbaar. Bij het evenement van dit jaar was er bijvoorbeeld ook een op Portal geïnspireerde game.