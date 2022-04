Quake viert vijfentwintigste verjaardag

Het is op 22 juni precies vijfentwintig jaar geleden dat Quake verscheen. De firstpersonshooter betekende een grote stap voorwaarts voor 3d-games en maakte van id Software een nog bekendere studio dan het al was.

Quake verscheen 22 juni 1996 en volgens het boek Masters of Doom ging het daarbij om een sharewareversie voor Microsoft DOS. Spelers konden het volledige spel unlocken via een wachtwoord dat ze na betaling ontvingen. Dit systeem bleek omslachtig. Bovendien werd het spel al snel gekraakt, wat mogelijk een negatieve impact had op de verkopen. De winkelversie van Quake was 1.01 en die verscheen 12 juli 1996. Volgens de schrijver van Masters of Doom werden er in 1996 zo'n kwart miljoen exemplaren verkocht, waarmee het spel bijvoorbeeld niet zo populair was als Doom II.

Id Software bracht begin jaren negentig Wolfenstein en Doom uit. Deze twee games maakten de firstpersonshooter populair. Anders dan die games maakte Quake van geavanceerdere 3d-rendering gebruik. De rendering van de Doom Engine wordt vaak als pseudo-3d beschouwd, omdat het niet mogelijk is omhoog of omlaag te kijken, de objecten gebaseerd zijn op sprites en delen van de levels niet hoger of lager ten opzichte van elkaar kunnen staan. In tegenstelling daarmee bood de Quake Engine ondersteuning voor 3d-technieken als Gouraud-shading, belichting en schaduwen via lightmaps en 3d-objecten in plaats van sprites. Het gevolg was wel dat de omgeving minder gedetailleerd was dan bijvoorbeeld Duke Nukem 3D, dat ook in 1996 verscheen en 2d-sprites gebruikte.

Wat met name aan de populariteit van Quake bijdroeg was de multiplayer. Gebruikers konden TCP/IP-verbindingen leggen en daarmee via internet spelen, waarbij met name de Deathmatches populair bleken. Voor het testen van die Deatmatches bracht id Software in februari 1996 al de speelbare Qtest-demo uit.

Noemenswaardig is verder de muziek van het spel, waar Trent Reznor van Nine Inch Nails voor verantwoordelijk was. Ontwikkelaar John Romero bedankt de muzikant voor zijn bijdrage bij de vijfentwintigste verjaardag. Hij herinnert zich dat Quake een moeilijke game om te maken was maar dat het harde werk uiteindelijk loonde, mede omdat er momenteel nog steeds een Quake-community is. Id Software vierde eerder dit jaar overigens zelf zijn dertigste verjaardag.