Multiplayermodus Deathloop laat spelers game van anderen binnendringen

Ontwikkelaar Arkane heeft in een uitgebreide presentatie meer onthuld over de multiplayermodus van Deathloop. De singleplayergame laat spelers als antagonist Julianna Blake het spel van andere spelers binnendringen. Ze moeten dan het hoofdpersonage Colt uitschakelen.

In de modus 'protect the loop' speel je als Julianna Blake. Spelers kunnen voor ze de game induiken het uiterlijk van Julianna aanpassen en vervolgens kiezen of ze het spel van een vriend of dat van een willekeurige speler willen binnendringen. Eenmaal in de game moeten ze Colt, het hoofdpersonage uit de singleplayer, uitschakelen.

Julianna heeft grotendeels dezelfde krachten en wapens tot haar beschikking als Colt. Al heeft hij ook de kracht 'reprise' waarmee hij eenmalig terug kan keren uit de dood. Julianna kan dit niet en daarom heeft de speler wiens spel je binnendringt altijd een voordeel. Overigens kan Julianna in de game ook computergestuurd zijn als je haar tegenkomt.

Een vergelijkbare multiplayermodus werd eerder al in Watchdogs 2 geïntroduceerd, waarbij spelers elkaars game konden binnendringen. De indringers moesten de andere speler hacken en data stelen. Wanneer je spel werd binnengedrongen door een andere spelers moest de aanvaller gevonden en uitgeschakeld worden.

Deathloop werd door uitgever Bethesda al twee keer uitgesteld. De game moet nu op 14 september 2021 verschijnen. De game verschijnt eerst exclusief voor PlayStation 5 en pc en is nog niet aangekondigd voor andere consoles.