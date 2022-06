Verbeterde Skyrim-versie komt op 11 november uit voor PS5 en Xbox Series X en S

Bethesda heeft een verbeterde versie van The Elder Scrolls V: Skyrim aangekondigd voor de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Het gaat om een gratis upgrade voor eigenaren van Skyrim Special Edition. Wat de verbeteringen zijn, is nog niet duidelijk.

Bethesda schrijft over de verbeterde Skyrim-versie in het kader van het tienjarige jubileum van The Elder Scrolls V: Skyrim. De verbeterde versie is gratis voor eigenaren van ofwel de PlayStation 5- of Xbox Series-versie van Skyrim. Deze spelers krijgen dan een geüpgradede versie voor hun console.

Naast de verbeterde versie krijgen alle eigenaren van Skyrim Special Edition drie gratis Creation Club-content. Creation Club is een winkel van Bethesda waar kopers dlc kunnen aanschaffen die door Bethesda of onafhankelijke modders zijn gemaakt. De drie gratis dlc zijn de mogelijkheid om te vissen, een Survival Mode en nieuw quests met de Saints and Seducers-pack. Deze dlc komt dus naar de current-gen consoles, maar ook naar pc en andere consoles.

Tot slot kondigt Bethesda een Anniversary Edition aan van The Elder Scrolls V: Skyrim. Deze omvat de drie eerder genoemde Creation Club-dlc en vijfhonderd aanvullende Creation Club-dlc. Kopers krijgen onder meer nieuwe quests, dungeons, vijanden, wapens en spreuken. Ook zitten de volledige game en alle uitbreidingen in deze Anniversary Edition. Eigenaren van de Skyrim Special Edition kunnen een upgrade kopen voor de Anniversary Edition. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. De Anniversary Edition verschijnt eveneens op 11 november.

The Elder Scrolls V: Skyrim verscheen op 11 november 2011 voor pc, PlayStation 3 en Xbox 360. In 2016 verscheen Skyrim Special Edition, een verbeterde versie voor PlayStation 4 en Xbox One. Deze versie kreeg verbeterde graphics. Voor de game zijn de dlc Dawnguard, Hearthfire en Dragonborn verschenen. Tweakers schreef in 2011 een review over de game.