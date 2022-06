Skyrim-mod Enderal: Forgotten Stories is compatibel met Skyrim Special Edition

Enderal: Forgotten Stories, een total conversion voor Skyrim, is aangepast en compatibel gemaakt met Skyrim Special Edition. Eerder was de uitgebreide mod alleen speelbaar in combinatie met de originele versie van Skyrim uit 2011.

De Special Edition van Skyrim kwam in 2016 uit en is een verbeterde versie van het origineel uit 2011. De nieuwere uitvoering gebruikt een andere rendering engine die onder andere verbeterde lichteffecten mogelijk maakt. Ook is de Special Edition van Skyrim stabieler en zijn de prestaties beter en zijn er diverse fixes doorgevoerd die niet in het origineel zitten.

Fans hebben Enderal: Forgotten Stories geconverteerd zodat de mod nu speelbaar is met Skyrim Special Edition. Enderal SE staat op NexusMods en in maart zal de nieuwe versie ook via Steam te downloaden zijn. De mod is een gratis uitbreiding, maar spelers moeten wel Skyrim bezitten. Inmiddels wordt er ook gewerkt aan een VR-mod voor Enderal. Om die te spelen is SkyrimVR nodig. Die versie van het spel is gebaseerd op dezelfde engine als de Special Edition.

Enderal: Forgotten Stories is met honderdduizenden downloads de populairste mod voor Skyrim. De mod heeft een eigen verhaal, lore, een aangepast skillsysteem en eigen mechanics. Enderal is gemaakt door SureAI en dat team werkt inmiddels aan een commerciële game.