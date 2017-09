Skyrim krijgt betaalde Survival Mode

Bethesda gaat een survivalmodus voor Skyrim uitbrengen via zijn Creation Club. De moeilijke spelmodus zal de eerste week gratis zijn, daarna moet er betaald worden. Hoeveel is nog niet bekend. De modus is op de pc momenteel gratis te spelen in de bŤtaversie.

In de survivalmodus spelen honger, vermoeidheid en weersomstandigheden een belangrijke rol. Er is geen regeneratie van health, spelers moeten potions en voedsel gebruiken om te herstellen. Ook is fast travel uitgeschakeld en kunnen spelers minder items met zich meedragen. De modus staat verder los van de moeilijkheidsinstelling van het spel.

Als de survivalmodus is ingeschakeld, krijgt het personage van de speler na verloop van tijd honger. Dat heeft invloed op het uithoudingsvermogen en het vermogen om wapens te gebruiken. Eten dat eerst gekookt wordt herstelt meer van het uithoudingsvermogen. Spelers kunnen ook een voedselvergiftiging oplopen als ze rauw vlees consumeren.

Vermoeidheid speelt een rol bij het gebruik van potions, die zijn minder effectief als het personage moe is. Ook neemt de hoeveelheid beschikbare magie af, net als de mate waarin magie en uithoudingsvermogen regenereren. Door te slapen in het spel zijn deze beperkingen op te lossen.

Personages die rondlopen in regenachtige of besneeuwde gebieden krijgen het koud. Dat gaat ten koste van health, bewegingssnelheid en de mogelijkheid om sloten te kraken en zakken te rollen. Als de kou teveel oploopt kan dat resulteren in de dood. Spelers kunnen onder andere opwarmen door bij een vuurtje te gaan staan.

Bethesda geeft een uitgebreide uitleg over de modus op zijn website. Hierin schrijft de gamemaker dat de modus een week gratis te spelen zal zijn. Hoeveel er daarna betaald moet worden is nog niet duidelijk. De survivalmodus komt zowel naar de pc-versie als naar Skyrim op de PlayStation 4 en de Xbox One. Door op Steam te kiezen voor deelname aan bètaversies is Survival Mode al te proberen. Wanneer de definitieve versie uitkomt is nog niet bekend.