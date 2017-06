Door Olaf van Miltenburg, maandag 12 juni 2017 10:43, 23 reacties • Feedback

Bethesda begint met de Creation Club voor Fallout 4 en Skyrim: Special Edition. Spelers kunnen met credits nieuwe originele content voor de games aanschaffen. Volgens de uitgever gaat het niet om een initiatief voor betaalde mods.

Via de Creation Club kunnen spelers met credits onder andere wapens, uitrustingen, locaties, personages en spelmodi aanschaffen. Deze worden deels door Bethesda-studio's gemaakt, maar ook derde partijen kunnen deelnemen, waarbij de uitgever hen uitbetaalt. Het bedrijf ziet erop toe dat content in de marktplaatsen compatibel is met de games en add-ons.

Spelers kunnen credits voor de marktplaatsen in Fallout 4 en Skyrim: Special Edition aanschaffen via PSN, Xbox Live en Steam. Het gaat exclusief om nieuw te ontwikkelen toevoegingen; bestaande mods en items kunnen niet alsnog tegen betaling in de marktplaatsen gezet worden. Bethesda benadrukt mede hierom dat het niet om betaalde mods gaat.

"Mods blijven een gratis en open systeem waar iedereen kan creëren en delen wat hij wil." De uitgever zou wel gekeken hebben naar systemen voor betaalde mods, maar de voordelen zouden niet opwegen tegen de nadelen. In de zomer komt de Creation Club beschikbaar voor Fallout 4 en Skyrim: SPecial Edition op de PlayStation 4, Xbox One en pc.