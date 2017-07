Moederbedrijf Bethesda aangeklaagd om 'immorele' Fallout 4-reclame

Zenimax, het moederbedrijf van ontwikkelaar Bethesda, is aangeklaagd door zanger Dion DiMucci om het gebruik van zijn lied in een reclame voor het spel Fallout 4. De zanger zegt dat de context waarin zijn nummer gebruikt wordt immoreel is en eist één miljoen dollar schadevergoeding.

Bethesda gebruikte het lied 'The Wanderer' van de Amerikaanse zanger Dion DiMucci in een Fallout 4-reclame die in 2015 op televisie en online werd weergegeven. In de reclame is de hoofdpersoon te zien in vuurgevechten die plaatsvinden in de spelomgevingen. De game-uitgever had in principe het recht de muziek te gebruiken, maar volgens DiMucci sluit de context niet aan op de boodschap van het lied; hij noemt de reclame verwerpelijk.

De zanger eist omgerekend 880 duizend euro vergoeding van Zenimax voor de inkomstenderving als gevolg van het ontstane verband tussen de reclame en het lied. De reclame, die online nog steeds op het officiële YouTube-kanaal van PlayStation staat, levert nog steeds 'onherstelbare schade' op, zegt de advocaat van de zanger.

In het gerechtelijke document, in handen van Polygon, claimt de advocaat van DiMucci dat de zanger het recht heeft in onderhandeling te gaan met de adverteerder over de inhoud van de reclame, al keurt het platenlabel het gebruik goed. De advocaat zegt dat DiMucci ook het recht heeft om te weigeren zijn muziek te laten gebruiken voor reclames. Bethesda is volgens DiMucci echter niet met hem in gesprek gegaan vóór het maken van de reclame.

De reclame zou "de jeugd aansporen een spel te kopen door het verheerlijken van geweld en kwaadwillenden", zegt de advocaat van DiMucci. Volgens het document wilde de zanger in gesprek gaan met Zenimax om het script van de reclame te veranderen. Zo zou bijvoorbeeld onnodig geweld weggelaten kunnen worden uit de beelden.