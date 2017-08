Bethesda brengt Fallout 4: GOTY-uitvoering met alle dlc op 26 september uit

Bethesda kondigt een Game of the Year-uitvoering van Fallout 4 aan. De heruitgave van de game uit november 2015 bevat alle eerder uitgebrachte dlc en komt op 26 september beschikbaar voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Bethesda heeft nog geen prijs bekendgemaakt van de GOTY-editie. Zoals gebruikelijk bij GOTY-bundels is alle dlc inbegrepen. Het gaat om zes uitbreidingen, waaronder de twee grote verhaaluitbreidingen Nuka-World en Far Harbour. Al deze inhoud was eerder al los beschikbaar en via een season pass.

De GOTY-versie is daarnaast voorzien van alle uitgebrachte updates en verbeteringen, zoals de Survival Mode en ondersteuning voor mods. In de VS gaat Bethesda Fallout 4 G.O.T.Y Pip-Boy collector editions uitbrengen voor 100 dollar. Deze versie is alleen in Amerika te koop bij fysieke winkels. Van de originele game bracht Bethesda bij de release in november 2015 ook gelimiteerde versies met een fysieke Pip-Boy uit.

De oorspronkelijke Fallout 4-uitgave met Pip-Boy-replica