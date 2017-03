Door Bauke Schievink, zondag 19 maart 2017 15:11, 18 reacties • Feedback

Submitter: downcom

Een groep enthousiastelingen is bezig met het maken van een tv-serie die gebaseerd is op de populaire spellenserie Fallout. Met een financieringscampagne hopen zij voldoende geld op te kunnen halen om een aantal afleveringen te maken.

Met behulp van een Kickstarter-campagne probeert de groep een bedrag van minimaal 150.000 dollar op te halen, ofwel ongeveer 140.000 euro. Dat moet voldoende zijn voor het maken van een aflevering. Als er meer dan 750.000 dollar wordt opgehaald, belooft de groep in totaal vijf afleveringen te maken, en de verhaallijn daarmee af te ronden.

Het verhaal is opgebouwd rondom Aldous Mercury, een bewoner van de Vault. Nadat hij een vreemd object in handen krijgt, raakt hij verzeild in allerlei avonturen die uiteindelijk leiden tot een duister complot. Wie minimaal 25 dollar doneert krijgt toegang tot de eerste aflevering die met het opgehaalde geld wordt gemaakt.

Volgens de makers krijgt de serie de naam Fallout: Revelation. Om een voorproefje te geven is een pilot online gezet, en deze is te zien op YouTube. Mocht de groep het financieringsdoel halen, dan beloven zij hogere kwaliteit dan de beelden in de pilot. De makers stellen de afleveringen te willen maken uit liefde voor de Fallout-serie, maar zij zijn verder niet geaffilieerd met Bethesda Softworks, de eigenaar van de games.