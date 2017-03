Door Bauke Schievink, zondag 19 maart 2017 11:12, 4 reacties • Feedback

Google heeft ondersteuning voor WebGL 2.0 ingevoerd in zijn Chrome-browser. WebGL 2.0 is beschikbaar in Chrome-versies 56 en hoger. Hiermee moeten webgraphics die van deze standaard gebruikmaken beter presteren en krijgen ontwikkelaars meer mogelijkheden.

Op zijn blog laat Google weten dat WebGL 2.0 inmiddels al beschikbaar is gemaakt voor gebruikers van Chrome 56 en hoger, voor zowel Windows, Linux als de Mac. Met versie 2.0 van de grafische standaard moeten de prestaties van webgraphics worden verbeterd. Ook krijgen ontwikkelaars uitgebreidere tools in handen om graphics te maken, en daarmee zou WebGL 2.0 op het zelfde niveau komen als het veelgebruikte OpenGL ES 3.0.

WebGL 2.0 komt ook nog beschikbaar voor Chrome op Android. Een releasedatum is niet bekendgemaakt, maar volgens Google zou de benodigde softwareupdate binnenkort worden doorgevoerd. Mozilla kwam in versie 51 van Firefox al met WebGL 2.0-ondersteuning; die versie kwam begin dit jaar uit. Ook Opera heeft al ondersteuning voor de verbeterde webgraphicsstandaard.

Eerder kwam Google al met verbeteringen voor versie 57 van Chrome, door het reduceren van de achtergrondactiviteiten van tabbladen. Hiermee moet de accuduur beter worden.