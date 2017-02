Door Arnoud Wokke, donderdag 23 februari 2017 14:34, 15 reacties • Feedback

Google heeft in de Canary-build van Chrome 58 ondersteuning ingebouwd voor de Touch Bar op de MacBook Pro. Daardoor kunnen gebruikers met de browser via een knop op het oledscherm een nieuwe tab openen of de url-balk selecteren.

De Touch Bar in Chrome is statisch en verandert niet als de gebruiker een nieuw tabblad opent, merkt 9to5 Mac op. Er staan onder meer knoppen op om een website toe te voegen aan favorieten of te herladen, zo is op te maken aan het screenshot dat de site heeft geplaatst.

De ondersteuning voor de Touch Bar zit in de Canary-build van Chrome 58 voor macOS. Daarmee ligt het voor de hand dat de functie over enkele maanden in de stabiele release van de browser zit. Doorgaans duurt het even voordat functies uit de testversie bij alle gebruikers terechtkomen.

Apple zette de Touch Bar in de twee duurste varianten van de MacBook Pro die afgelopen najaar uitkwamen. Het is een strook met daarin een aanraakgevoelig oledscherm die de functietoetsen boven het toetsenbord vervangt. Tweakers plaatste begin december een review van de MacBook Pro met 15,4"-scherm en Touch Bar.