Apple maakt de T-serie van ARM-processors in aankomende MacBooks verantwoordelijk voor meer lichte taken. De T1 in de MacBook Pro stuurt momenteel de Touch Bar en vingerafdruk­scanner aan, maar Apple zou ook de Power Nap-functie via een ARM-cpu willen laten draaien.

De interne codenaam voor de nieuwe ARM-chip is T310, meldt Apple-insider Mark Gurman op Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het artikel meldt geen technische details, behalve dat de chip net als de T1 uit de huidige MacBook Pro gebouwd zal zijn op ARM-architectuur. Mogelijk komt de chip later dit jaar naar een nieuwe versie van de MacBook Pro.

Door de Power Nap-functie te laten uitvoeren door de ARM-cpu zou Apple stroom willen besparen. Power Nap is de functie waarbij de gebruiker de laptop niet gebruikt, maar hij desondanks bijvoorbeeld e-mails ontvangt of software-updates kan downloaden. Dat gebeurt momenteel door een minimale belasting van de Intel-processor in de laptop.

De T1-chip uit huidige de MacBook Pro stuurt de Touch Bar aan, het op iOS draaiende oledscherm boven het toetsenbord van de laptop. Bovendien verzorgt de T1 de 'Secure Enclave', de beveiliging van de vingerafdrukscanner Touch ID. De chip staat verder echter los van het systeem en kan bijvoorbeeld het geheugen of de wifikaart van de laptop niet aanspreken. De nieuwe T310-processor zou dat wel kunnen.

Bloomberg zet de informatie over de T310 in de context van Apples inspanningen om minder afhankelijk te zijn van Intel voor zijn laptops, maar dat klinkt weinig overtuigend. De T310 lijkt niet bedoeld om zwaardere taken bij gebruik van de laptop op zich te nemen. Bovendien heeft de fabrikant zich met de release van de iPhone 7 weer meer afhankelijk gemaakt van Intel. De processormaker levert voor een groot deel van de verkrijgbare iPhones het modem.

Apple heeft daarvoor gekozen, omdat het juist minder afhankelijk wilde zijn van ARM-processormaker Qualcomm. Sinds veel iPhones Intel-modems hebben, klaagde Apple Qualcomm aan wegen een conflict over royalty's.