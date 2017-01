Door Bauke Schievink, zaterdag 21 januari 2017 09:00, 5 reacties • Feedback

Apple heeft een aanklacht ingediend tegen chipontwerper Qualcomm, omdat laatstgenoemde de regels zou hebben overtreden bij het in licentie geven van zijn patenten. Zo moet Qualcomm een miljard dollar terugbetalen en de royalties aanzienlijk verlagen, zo stelt Apple.

Daarover bericht persbureau Bloomberg, die zich baseert op een aanklacht die is ingediend bij de rechtbank van San Diego, in de Amerikaanse staat Californië. Volgens Apple maakt Qualcomm misbruik van zijn monopoliepositie op de markt voor chips voor mobieltjes. De chipontwerper bezit een groot aantal patenten die het in licentie uitgeeft aan techbedrijven, waaronder Apple. Die beschuldigt Qualcomm er nu van geld achter te houden dat bedoeld zou zijn als een teruggave op eerder gemaakte licentiekosten.

Door dit bedrag van ongeveer een miljard dollar, of omgerekend ongeveer 930 miljoen euro, niet uit te betalen zou Qualcomm Apple willen straffen vanwege het meewerken aan een justitieel onderzoek in Zuid-Korea. Daar werd Qualcomm veroordeeld voor het misbruiken van zijn marktpositie, waarbij het een forse boete moest betalen. Overigens kan de chipmaker nog in beroep.

Naast het vorderen van het geldbedrag zet Apple ook in op het ongeldig laten verklaren van een aantal patenten op het gebied van draadloze communicatietechnologie. Mocht dit niet lukken, dan hoopt het bedrijf uit Cupertino in ieder geval de royalties die het voor het gebruik van de patenten moet betalen te kunnen verlagen. In een reactie heeft Apple aangegeven dat alhoewel Qualcomm slechts een van de vele bedrijven is die bij heeft gedragen aan de ontwikkeling van draadloze standaarden, het vijfmaal hogere royalties vraagt voor het gebruik van de patenten dan andere bedrijven die dergelijke patenten uitgeven. Op zijn beurt laat Qualcomm weten dat het Apple het gevraagde geldbedrag uitbetaalt "als Apple zijn statements naar overheidsinstanties terugtrekt en corrigeert".

Met de rechtszaak volgt Apple het besluit van de Amerikaanse Federal Trade Commission, die eveneens van mening is dat Qualcomm zijn positie op de chipmarkt misbruikt. Volgens de FTC sloot Qualcomm met Apple een exclusieve deal, waardoor concurrenten minder kans kregen om marktaandeel te vergaren. Ook in Europa lopen vergelijkbare rechtszaken.