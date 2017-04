Door Sander van Voorst, vrijdag 28 april 2017 19:13, 0 reacties • Feedback

Apple heeft bekendgemaakt dat het geen licentiebetalingen meer aan de Amerikaanse chipontwerper Qualcomm zal doen, totdat een rechter zich heeft uitgesproken over de hoogte van de betalingen. Er is al langer een juridische strijd tussen de bedrijven gaande.

Een woordvoerder van Apple legde de motivering van de beslissing uit aan persbureau Reuters: "Zonder een afgesproken verhouding aan de hand waarvan te bepalen is hoeveel er betaald moet worden, heeft Apple alle betalingen stilgezet tot een rechter de juiste hoeveelheid heeft bepaald." Een woordvoerder van Qualcomm brengt daar tegenin dat 'Apple eenzijdig heeft verklaard dat de contractbepalingen onacceptabel zijn, hoewel zij al tien jaren van toepassing zijn op iPhones en iPads met simkaart."

In een eigen persbericht schrijft Qualcomm verder dat Apple betalingen aan zijn eigen fabrikanten inhoudt voor de licentiekosten die de fabrikanten aan Qualcomm-licenties zijn verschuldigd. Als gevolg van de beslissing heeft de chipontwerper zijn winstverwachtingen naar beneden moeten bijstellen met ongeveer een half miljard dollar naar maximaal 5,6 miljard dollar, aldus Reuters.

Apple klaagde Qualcomm in januari aan omdat de chipontwerper regels zou hebben overtreden bij het in licentie geven van zijn patenten. Daarom wil het bedrijf uit Cupertino dat Qualcomm een miljard dollar terugbetaalt en dat een aantal patenten ongeldig worden verklaard. Volgens Apple misbruikt Qualcomm zijn monopoliepositie op de markt voor mobiele chips. Als antwoord op deze actie diende de chipontwerper deze maand vervolgens een eigen aanklacht in, waarin het bedrijf schadevergoeding eiste van Apple voor het niet nakomen van afspraken.