dinsdag 11 april 2017

De Amerikaanse chipontwerper Qualcomm heeft de eerdere aanklacht door Apple beantwoord met eigen claims. Het bedrijf wil schadevergoeding voor niet ingehouden afspraken en wil dat Apple zich niet meer bemoeit met overeenkomsten tussen Qualcomm en iPhone- en iPad-fabrikanten.

De chipontwerper maakt bekend dat het zijn antwoorden en eigen claims inmiddels heeft ingediend. Het bedrijf claimt dat de documenten aantonen dat Apple overeenkomsten niet is nagekomen, zich bemoeide met Qualcomm-licentienemers die iPads en iPhones maken en toezichthouders aanzette tot 'aanvallen' op de chipontwerper. Daarnaast zou Apple de volledige prestaties van Qualcomm-modems in de iPhone 7 niet volledig hebben benut en een verkeerd beeld hebben geschetst over de prestatieverschillen tussen de modems en die van concurrenten.

Qualcomm-vicepresident en -advocaat Don Rosenberg stelt dat 'Apple de iPhone-franchise, die het tot een van de meest winstgevende bedrijven ter wereld heeft gemaakt, niet zonder Qualcomm-techniek had kunnen opbouwen'. Hij zegt verder: "Apple heeft een wereldwijde aanval op Qualcomm geopend en probeert zijn grote marktmacht te gebruiken om oneerlijke en onredelijke licentievoorwaarden af te dwingen."

Apple klaagde Qualcomm in januari aan omdat de chipontwerper regels zou hebben overtreden bij het in licentie geven van zijn patenten. Daarom wil het bedrijf uit Cupertino dat Qualcomm een miljard dollar terugbetaalt en dat een aantal patenten ongeldig worden verklaard. Volgens Apple misbruikt Qualcomm zijn monopoliepositie op de markt voor mobiele chips.