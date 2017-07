Fabrikanten van iPhone-onderdelen komen met eigen aanklacht tegen Qualcomm

Foxconn, Pegatron, Wistron en Compal Electronics hebben Qualcomm aangeklaagd wegens het overtreden van mededingingsregels. De aanklacht is een reactie op een zaak die Qualcomm tegen de Taiwanese fabrikanten van iPhone-onderdelen aanspande.

Volgens Reuters hebben de fabrikanten de aanklacht dinsdag ingediend bij de Amerikaanse rechtbank in Californië. Ze stellen dat Qualcomm het Amerikaanse mededingingsrecht overtreedt. De Taiwanese fabrikanten hebben de zaak aangespannen omdat Qualcomm in mei zelf een aanklacht indiende en een schadevergoeding eist van de bedrijven, omdat zij licentievoorwaarden zouden schenden. Die aanklacht is onderdeel van een grotere strijd tussen Qualcomm en Apple over het betalen van licenties.

Een advocaat van de vier bedrijven zegt tegen Reuters dat Qualcomm heeft toegegeven dat de rechtszaak tegen de fabrikanten bedoeld is om een punt te maken en om bedrijven die samenwerken met Apple te straffen. Daarom komen de Taiwanese fabrikanten met hun eigen claims tegen Qualcomm.

De zaak tussen de Amerikaanse chipontwerper Qualcomm en Apple speelt sinds januari. Apple klaagde Qualcomm aan wegens een conflict over het betalen van licentievergoedingen. Volgens de iPhone-maker overtreedt de chipontwerper de regels bij het in licentie geven van zijn patenten. Apple wil dat een aantal patenten ongeldig wordt verklaard en eist dat Qualcomm een miljard dollar terugbetaalt. Verder moet de chipontwerper de bedragen voor licentiebetalingen aanzienlijk verlagen, aldus Apple.

Vervolgens heeft Qualcomm in april een aanklacht ingediend tegen Apple. Het bedrijf eist onder andere een schadevergoeding voor niet nagekomen afspraken en wil dat Apple zich niet meer bemoeit met overeenkomsten tussen Qualcomm en fabrikanten die onderdelen voor de iPhone- en iPad maken. Apple zou de fabrikanten de opdracht hebben gegeven om geen licentievergoedingen meer te betalen aan de chipontwerper.