NLZiet begint publieke bètatest met live-tv

Streamingdienst NLZiet wil eind dit jaar zijn aanbod uitbreiden met live-tv en een replay-tv-functie. Deze week begint een publieke bètatest met de nieuwe functies. Een beperkt aantal deelnemers kan de functionaliteit testen in de apps voor iOS en Android.

NLZiet meldt dat het in de afgelopen maanden achter de schermen de mogelijkheid voor live tv-kijken heeft toegevoegd. Vanaf woensdag is het voor alle gebruikers mogelijk om via de browser deel te nemen aan een bètatest. Wie de functies wil testen in de apps voor Android of iOS, kan zich aanmelden en een vragenlijst invullen. De streamingdienst zegt aan de hand van de vragen een representatieve testgroep samen te stellen. Er worden maximaal tweeduizend testers toegelaten voor zowel Android als iOS.

Met streamingdienst NLZiet was het voorheen alleen mogelijk om programma's van Nederlandse omroepen on-demand te kijken. Met de nieuwe functionaliteit kunnen de twaalf hoofdzenders live bekeken worden. Daarnaast is het met replay mogelijk om live-uitzendingen vanaf het begin terug te kijken.

In het najaar moeten de nieuwe functies voor alle abonnees beschikbaar komen. NLZiet benadrukt dat het momenteel gaat om een testversie en dat deze fase gebruikt wordt om feedback te verzamelen. Eind 2015 deed de dienst al een proef met het kijken van live-tv in de iOS-app.

NLziet is een gezamenlijk initiatief van de NPO, RTL en SBS. Via de dienst kunnen gebruikers veel Nederlandse televisieprogramma's zonder reclame en in hoge kwaliteit terugkijken. Een abonnement kost 7,95 euro per maand.