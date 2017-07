Google gaat feed in mobiele app beter afstemmen op gebruiker

Google vernieuwt de feed die aanwezig is in de Google-app. Artikelen worden nu gegroepeerd op zoektrends en onderwerpen waar de gebruiker in ge´nteresseerd is. Ook kan de gebruiker onderwerpen volgen vanuit zoekresultaten.

Google heeft de machinelearningalgoritmes die het gebruikt voor de feed, aangepast om gebruikers onderwerpen aan te bieden die beter op de persoon afgestemd zijn, zo maakt het bedrijf bekend. De inhoud van de feed is afhankelijk van de interactie van de gebruiker met Google, maar na de update beveelt de app ook artikelen aan op basis van wereldwijde en lokale zoektrends.

Gebruikers kunnen aanvullend zelf aangeven van welke onderwerpen ze op de hoogte willen blijven. Verder kan de gebruiker er nu voor kiezen zijn favoriete onderwerpen te volgen via een knop die verschijnt onder zoekresultaten. Hierna zal de gebruiker hierover updates en artikelen ontvangen via de feed.

Om te voorkomen dat gebruikers al te veel in een filter bubbel terechtkomen, biedt de feed onderwerpen vanuit meerdere bronnen en vanuit verschillende perspectieven aan, belooft Google. Daarnaast wordt waar dat kan de mogelijkheid gegeven om onderwerpen te factchecken. Boven aan elk onderwerp in de feed, plaatst Google headers; een klik hierop moet zorgen voor een zoekactie op die termen, zodat gebruikers er meer over kunnen vinden.

De update is in de VS per direct beschikbaar voor de Google-app op iOS en Android. Gebruikers in andere landen krijgen de update in de komende weken. Google introduceerde de feed in december 2016 in zijn app. Tegenover Reuters zegt Googles engineering-vice-president Ben Gomes dat een verschil met de feed van Facebook is dat interesses van vrienden geen rol spelen. Ook zei hij dat Google geen directe plannen heeft om advertenties toe te voegen.