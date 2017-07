LG voegt hlg-ondersteuning toe aan enkele oled-tv's uit 2016

LG is begonnen met het uitbrengen van een nieuwe firmware-update die ondersteuning voor het 'hybrid log gamma'-formaat toevoegt aan twee oled-tv's die de Zuid-Koreaanse fabrikant in 2016 op de markt bracht. Het gaat om de C6 en de E6. De B6 lijkt de update vooralsnog niet te krijgen.

De website Flatpanelshd meldt dat LG firmware-versie 05.30.02 heeft uitgebracht voor de C6- en E6-modellen, waarmee ondersteuning voor het hdr-formaat hlg wordt toegevoegd. De nieuwe firmware wordt volgens de website uitgebracht in Nood-Amerika, Azië, Australië en het Midden-Oosten. Het is niet duidelijk of dat ook voor Europa geldt. De changelog van de nieuwe firmware maakt geen melding van de ondersteuning voor hlg, maar Flatpanelshd heeft met een test op een E6-model bevestigd dat de tv automatisch de hdr-modus inschakelt op het moment dat er beeldmateriaal in het hlg-formaat wordt afgespeeld.

In de wijzigingen staat dat hlg wordt ondersteund bij de C6 en de E6; de B6 wordt niet genoemd. Het is onduidelijk of dit model, dat een afwijkende processor gebruikt, ook ondersteuning voor hlg krijgt. LG heeft eerder beloofd dat alle oled-tv's uit 2016 een update krijgen zodat ook hlg-materiaal wordt ondersteund, maar Flatpanelshd zegt nog geen concrete informatie van LG over de B6 te hebben ontvangen. Een aantal lcd-tv's van LG, zoals de UH850 en de UH950 worden ook genoemd in de changelog. Er zijn overigens gebruikers die klagen dat de nieuwe firmware de helderheid aanzienlijk zou beperken in de hdr-gamemodus van de C6 en de E6.

Hybrid log gamma is een hdr-formaat dat door de BBC in samenwerking met het Japanse bedrijf NHK is ontwikkeld. In tegenstelling tot hdr10 en Dolby Vision maakt hlg geen gebruik van metadata. Dit is een belangrijk voordeel bij het produceren van televisieprogramma's, want hierdoor kan bestaande infrastructuur worden gebruikt. Hlg maakt het voor omroepen op termijn mogelijk om relatief eenvoudig materiaal in hdr uit te zenden. De huidige twee dominante hdr-formaten, hdr10 en Dolby Vision, vereisen veel meer bandbreedte, met name Dolby Vision, dat een 12-bit kleurendiepte en een zeer hoge helderheid ondersteunt. Hdr-formaten zorgen voor een hoog dynamisch bereik waardoor niet alleen kleuren maar vooral ook donkere en lichte delen goed worden weergegeven. Het hlg-formaat wordt standaard ondersteund door de in 2017 uitgebracht oled-tv's van LG.

Sony heeft eind juni bekendgemaakt dat het een update gaat uitbrengen die hlg-ondersteuning toevoegt aan Android-tv's die de fabrikant in 2015 en 2016 uitbracht. Sinds 12 juli wordt deze update geleidelijk aan uitgebracht. Het gaat om modellen zoals de SD86, XD94 en de W80C.

Een E6-model schakelt tijdens een test van Flatpanelshd de hdr-modus in tijdens het afspelen van testmateriaal met een hlg-signaal.