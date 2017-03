Door Julian Huijbregts, woensdag 22 maart 2017 11:27, 45 reacties • Feedback

LG heeft de adviesprijzen en beschikbaarheid van zijn 2017-televisiemodellen bekendgemaakt. Het topmodel, de W7 Picture-on-Wall Oled, zal vanaf mei 'beperkt' beschikbaar zijn voor een adviesprijs van 7999 euro. De 65"-tv is 2,57mm dik.

Er bestaat ook een 77"-uitvoering van de dunne televisie, maar wanneer die leverbaar is en tegen welke prijs is nog niet bekend. Naast het topmodel brengt LG nog drie series van oledtelevisies uit: de C7-, E7- en G7-modellen. Deze komen in april op de markt met een startprijs vanaf 2999 euro.

Van de LG G7-oledtv's komen uitvoeringen in 77" en 65". De C7- en E7-modellen zijn er in 65" en 55". Bij de G7- en E7-modellen is het oledpaneel op een glasplaat bevestigd. In de Pricewatch staan een aantal prijsvermeldingen van de nieuwe modellen. De G7 in 65"-uitvoering kost 6999 euro, de 55"-versie van de E7 kost 3999 euro en het 65"-model heeft een prijs van 5999 euro.

LG brengt in april ook nieuwe lcdtv's uit in zijn Super UHD-lijn met 'Nano Cell'-technologie. De lcd's zijn voorzien van quantum dots wat voor betere kleurweergave moet zorgen. Prijzen van de nieuwe lcdtv's beginnen bij 1299 euro.

De nieuwe LG-televisies hebben allemaal een 4k-resolutie en hdr-ondersteuning. De tv's draaien op versie 3.5 van LG's webOS-besturingssysteem. LG presenteerde zijn nieuwe modellen tijdens de CES begin dit jaar in Las Vegas. Tweakers maakte daar een preview van de flinterdunne W7.

