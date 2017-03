Door Olaf van Miltenburg, woensdag 22 maart 2017 11:57, 5 reacties • Feedback

Internetbackboneprovider Cogent heeft opnieuw blackholefiltering toegepast op een reeks ip-adressen van Cloudflare gezet waardoor piraterijsites als The Pirate Bay niet te bezoeken zijn voor een grote hoeveelheid internetters wereldwijd. In februari gebeurde hetzelfde.

Cogent hanteert blackholefiltering bij de ip-adressen 104.31.16.3 en 104.31.17.3, die gebruikt worden door onder andere The Pirate Bay, TorrentProject, Icefilms, Torlock, Popcorn-Time, Movie4k en 1Channel, schrijft Torrentfreak. De ip-adressen zijn van content delivery network Cloudflare, die de betreffende sites juist naar deze adressen had verhuisd na een eerdere filter-actie in februari.

Cogent had die black holes ingesteld tegen een enkele, onbekende site op basis van een gerechtelijk bevel, maar de gevolgen waren breder omdat Cloudflare meer sites achter enkele ip-adressen plaatst. Het is niet bekend wat de oorzaak is van de nieuwe filtering. Torrentfreak spreekt ervan dat het waarschijnlijk om een nieuw geval van gevolgschade gaat.

Omdat Cogent een backboneprovider is, kan een groot deel van de internetters wereldwijd de sites niet benaderen. Het gaat dan om gebruikers waarvan de verbindingen via het netwerk van het bedrijf lopen. Hoeveel dat er precies zijn, is niet bekend. Met name providers en datacenters in de VS en Canada werken met Cogent.