Door Sim Kranenburg, donderdag 5 januari 2017 07:00, 23 reacties • Feedback

Vorig jaar konden we op CES in een achterafzaaltje van LG even kijken naar een prototype van een oprolbaar oled-scherm. We hebben toen ook heel even een superplatte oled-tv gezien die op een muur was geplakt. Het scherm was met een flatcable gekoppeld aan een los kastje waarin alle aanstuurelektronica was geplaatst. Dit prototype was niet voor onze ogen bedoeld en we hebben plechtig moeten beloven dat we er niet over zouden publiceren. We zijn nu een jaar later en inmiddels is het prototype uitgegroeid tot het nieuwe topmodel van LG; de W7.

We mochten de nieuwe tv voorafgaand aan de opening van de CES in een hotelkamer in Las Vegas alvast bekijken en beluisteren. Het model dat werd getoond had een schermdiagonaal van 65", maar tijdens de persconferentie toonde LG ook al het grotere 77"-model. Het beeldpaneel is slechts 2,57mm dik en door gebruik te maken van een ophangsysteem met magneetstrips, die op de muur worden geplakt, komt het scherm op slechts 4mm van de wand te hangen.

De ontwerpers hebben alle benodigde elektronica en aansluitingen ondergebracht in een soundbar die onder het scherm op een meubel kan worden geplaatst, maar die ook aan de muur kan worden bevestigd. Voor de verbinding tussen de twee onderdelen word een speciale platte kabel gebruikt die zo'n tweehonderd aders telt. Voor het mooiste effect moet de kabel in de muur worden weggewerkt. Om dit zo netjes mogelijk te doen, en omdat de televisie vanwege de geringe dikte erg fragiel is, zal de W7 waarschijnlijk door een installateur opgehangen moeten worden.

De losse soundbar heeft vier breedbandige luidsprekers die naar voren gericht zijn en twee tweeters aan weerskanten die omhoog richting het plafond gericht zijn. Door reflectie is het zo mogelijk om geluid van boven weer te geven zonder dat er luidsprekers in of aan het plafond nodig zijn. Dit maakt de weergave van Dolby Atmos-geluid mogelijk. De twee tweeters verdwijnen in de soundbar als de tv wordt uitgeschakeld waarna een twee klepjes de zo ontstane gaten afsluiten.

Deze tweeterverdwijntruc ziet er leuk uit, maar heeft verder geen enkele functie want de twee hoogweergevers hadden net zo goed in de soundbar kunnen zitten. Bovendien vonden we de toegevoegde waarde ervan voor het geluid tijdens een korte Dolby Atmos-demonstratie zeer beperkt. De tweeters voegen zeker wat ruimtelijkheid toe aan het geluid, maar op geen enkel moment tijdens de demo hadden we het idee dat er geluid van boven kwam. Ook zijn er geen surroundluidsprekers en is er geen subwoofer; zaken die de filmbeleving er flink op vooruit doen gaan. Van een volwaardige Dolby Atmos-ervaring was geen sprake, maar dat neemt niet weg dat de soundbar een prima klank heeft waar zeer goed naar te luisteren valt.

Net als de oled-modellen van vorig jaar kan de W7 hdr-weergeven. Alle huidige hdr-formaten worden ondersteund; Dolby Vision, hdr10 en hybrid log gamma. Daar zal later dit jaar nog een vierde formaat bijkomen van Technicolor. De daarvoor benodigde ondersteuning zit nu al in de hardware ingebakken, maar de softwarematige ondersteuning komt later dit jaar in de vorm van een update. De beeldkwaliteit van de Dolby Vision hdr-demo's die werden vertoond was, zoals we van oled gewend zijn, zeer overtuigend.

Om de hdr-weergave verder te verbeteren heeft LG de maximale helderheid van het paneel met ongeveer vijfentwintig procent weten te verbeteren waardoor de 1000cd/m² benaderd wordt. Wel kan deze piekhelderheid alleen behaald worden als slechts vijf procent van het paneel verlicht hoeft te worden. Als er grotere witte vlakken moeten worden weergegeven daalt de maximale helderheid geleidelijk. Bij weergave van een volledig wit scherm wordt er nog maar 150cd/m² behaald. Ook dat is overigens een verbetering van ongeveer vijfentwintig procent ten opzichte van vorig jaar.

Geen enkele LG-televisie van modeljaar 2017 zal nog 3d kunnen weergeven. Een reden voor deze keuze geeft LG niet op, maar wij hebben het vermoeden dat dit alles te maken heeft met het verhogen van de maximale helderheid ten behoeve van hdr. Het zou zelfs zo maar eens kunnen dat het verwijderen van de film met polarisatiefilters, die nodig is voor passieve 3d, bijna de gehele vijfentwintig procent verhoging van de helderheid mogelijk heeft gemaakt.

Dankzij de verbeterde helderheid is de noodzaak om te verduisteren bij het hdr-kijken afgenomen, maar voor de beste hdr-kijkervaring kun je nog altijd beter in een niet al te helder verlichte kamer kijken. Dat vinden wij zeker de moeite waard want door het enorme hoge contrast, ook op lokaal niveau, vinden wij de hdr-ervaring op een oled-televisie met afstand de beste. Voor het kijken naar normale sdr-content was de helderheid altijd al hoog genoeg.

Het is in ieder geval zeker dat de W7 in de Benelux leverbaar zal zijn, maar wanneer is op dit moment nog niet bekend. Ook zijn er nog geen officiële prijzen genoemd, maar prijzen van tussen de vijfentwintig- en dertigduizend euro voor het grote 77"-model liggen in de lijn der verwachting. Van het kleinere 65"-model weten we dat deze zeer binnenkort in de Verenigde Staten voor zo'n achtduizend in de voorverkoop zal gaan. De prijs zal bij ons dus waarschijnlijk rond de achtduizend euro uitkomen. Stevige prijzen natuurlijk, maar daarvoor krijg je dan ook een tv die naast de beste beeldkwaliteit van dit moment ook nog eens een heel bijzonder uiterlijk heeft.